شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الخريجين تشارك في ندوة بعنوان "الطريق إلى تركيا" والان مع التفاصيل
شاركت عضوة مؤسسة الخريجين الاخت رؤى باعشن في ندوة بعنوان" الطريق إلى تركيا " من أجل التعريف بالمنح الدراسية التركية وآلية التسجيل فيها وذلك مساء يوم السبت بقاعة الفقيد أكرم مبيريك بنادي متطوعون.
حيث استعرض أحمد محمد الكاف أول محاور الندوة آلية ومتطلبات المنح التركية بالإضافة إلى فديو تشويقي للمناطق السياحية بتركيا.
وفي السياق ذاته فقد تحدثت في المحور الثاني رؤى باعشن عن كيفية التسجيل بالمنح عبر الموقع الإلكتروني وكذلك فيديو تعريفي بأفضل 10 جامعات تركية ورسائل عبر الفديو من طلاب حضارم بدولة تركيا إذ قامت في ختام الندوة بالرد على استفسارات الطلاب الحاضرين.
تجذر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي برعاية مؤسسة متطوعون والفريق التابع لها لمسة متطوع وبالشراكة مع منصة حضرموت.
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