شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طوفان بشري من أبناء الجميمة تلبي نداء حجور حجة والان مع التفاصيل

بث ناشطون، اليوم الثلاثاء، صوراً تظهر الطوفان البشري من أبناء الجميمة الأحرار، لمناصرة حجور حجة من العدوان الحوثي.

ونعيد نشر الصور التي تظهر أبناء الجميمة يُلبي داعي ونكف قبائل حجورالأبية لمواجهة العدوان الحوثي.

واعتبر ناشطون أن "هذه هي نخوة ونجدة وشجاعة وقيم وثوابت القبيلة اليمنية".

كما نشر ناشطون صور كثيرة من هذه المشاهدالعظيمة تتقافز أمام ناظري في حاشدوعمران وإب وذمار وغيرها.

وكانت قبائل حجور بمحافظة حجة، أعلنت أمس الاثنين ، عن ثلاثة مقترحات لفك الحصار وسرعة الحسم والالتحام.

وقال بيان منسوب للقبائل - تلقى "اليمن العربي" نسخة منه - مخاطباً قيادات الحكومة "إننا مشائخ وأعيان وأبناء قبائل حجور، نناشدكم بحق الدم والأخوة وبحق اليمن عليكم أن تفكوا الحصار عن إخوانكم وأبنائكم وآبائكم وبناتكم وأمهاتكم في حجور".

وأضاف البيان:"ومن أجل ذلك نقترح عليكم حلاًّ سريعا وعاجلا اتفقنا نحن جميعا عليه، إيمانا منا بفعاليته ونجاحه، وأملا كبيرا فيكم أن تأخذوا مقترحنا بجدية وإخلاص نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها والتحديات التي نواجهها وننتصر عليها حتى الآن بإمكانيات بسيطة وعزيمة كبيرة أمام قوة كهنوتية غاشمة تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور".

ومضى :"ولقد تدارسنا أمرنا، بعد أن رأينا ما ترون ونرى من تقاعس لأسباب ضيقة وحسابات أضيق وبمبررات غير مقبولة ولا منطقية، وعليه فإننا نقترح عليكم التالي: أولا: تكليف العميد أمين الحجوري مدير أمن محافظة حجة وابن حجور بمهمة فك الحصار ليس بالجيش ولكن بأبناء حجور المتواجدين في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض".

وتابع:"ثانيا: يقوم توفير الدعم الكامل لهم خلال يومين وتكليفهم بفتح معركة مستبا التي لن تستغرق ثلاثة أيام بالكثير خصوصا أنها منطقة مفتوحة وغير حاضنة للميليشا ولأن أبناء حجور على خبرة ودراية بجغرافيا المنطقة وتضاريسها ومداخلها ونقاط القوة والضعف فيها وكما قال المثل لا تعمر الأرض إلا حجارها".

واستطرد البيان:"ثالثا: يقوم العميد أمين الحجوري بالتحرك في ظرف يومين وبالتنسيق معنا ونحن أعلم وأدرى بالظروف وطبيعة المعركة وسنقوم بدورنا في سرعة الحسم والالتحام مع أخوتنا القادمين والذين هم أكثر حماسا وشجاعة من كل جيوش الدنيا لأن القلق على أهلهم سيكون محفزا لهم على سرعة الوصول إلينا ودافعا قويا لرفع معنويات المقاتلين في جبهات حجور الشرقية والجنوبية الشمالية التي يبلون فيها بلاء حسنا ويسطرون فيها أروع الأمثلة في الشجاعة والاستبسال والصمود".

وخاطب القيادات العليا قائلا:"نناشدكم بكل مقدس، وبالدم الذي نسكبه على مرتفعات حجور منذ شهر، وبآمال اليمنين ورهانهم على هذه المعركة في استعادة دولتهم وجمهوريتم".

وأضاف البيان:"ونناشدك يارئيس الجمهورية بحق وفاء أبناء حجور في كشر لك، فمنذ بداية الانقلاب وصورتك مرفوعة واسمك مذكور وراية اليمن الجمهوري عالية وخفاقة إذ ظل مواطنوك في كشر رافضين لسلطة الانقلاب ومتمسكين بالإدارة التي عينتها أنت في 2012".