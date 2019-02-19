شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان: نجح المال القطري في استمرار الانشقاق بين فتح وحماس والان مع التفاصيل

قال الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الثلاثاء، "احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال".

وأكد خلفان في سلسلة تغريدات "نجح المال القطري في استمرار الانشقاق بين فتح وحماس..وهذا هو المطلوب اثباته منها لاسرائيل، مشيراً إلى أن "نتنياهو يؤمن بضرورة ان يكون لليهود مكانا تحت الشمس ويؤمن بضرورة ان يكون للفلسطينيين مكانا تحت الأرض. ( هذه عقليته هو و زمرة الحكام اليهود )".

وتابع:"واذا وافق العرب على دولة فلسطينية تتحد مع الاردن ...سيحاول نتياهو خلق الف مشكلة في تقطيع الاراضي.، سيقول لكم دولة فلسطينية تتحد مع الاردن ممكن...غير ذلك لا...هذا ما قاله مصدر مستأجر من داخل اسرائيل يتحرى الأخبار الداخلية".

وتساءل:"ماذا تريد منا اسرائيل ...ماذا يريد منا نتياهو...ها هو يزور الدول العربية ..من دولة الى اخرى...هل عنده استعداد للاعتراف بحق الفلسطينين؟ ابدا، مضيفاً :"الكارثة ان اليهود الحكام يرون انفسهم في فوقية فوقية على كل بني البشر وبالذات على العرب..هذا الغرور لا يكافأ بعلاقات معهم ابدا".

ومضى:"والله اننا لا نريد ان يكون عمالقة السياسة الخارجية في عالمنا العربي في ورطة بشكل او بآخر تنجم عن لقاءات مع اليهود لا تكون لها الفاعلية المؤكدة، مضيفاً "يا وزراء الخارجية العرب انتم مقدرون ومحترمون عندنا فلا تنزلوا من قدركم في قلوبنا خدمة لنتياهو ابدا....قدروا مشاعرنا كشعوب عربية لا تزال حية مهما ضعفت".

وشدد:"لا نحمل حقدا على الانسان اليهودي ولكننا نحمل كراهية لغرور وعنجهية القادة الصهاينة، مؤكدا لا تجعلوا نتياهو ينظر اليكم كمهرولين ايها القادة العرب ..فلترفعوا قاماتكم، وقال:"قادة اسرائيل لا تجب مكافأتهم على تعنتهم ابدا ايها القادة العرب، لافتاً إلى أن "المواطن الاسرائيلي شأنه شأن اي انسان عادي".

وذكر، أن القادة السياسيين الاسرائيليين يعيشون بعقليات متخلفة يهيمن عليها ما هيمن على عقلية هتلر تماما من حيث الشعور بالفوقية، مضيفاً:"انا في اعتقادي ان العلاقة مع الانسان الاسرائيلي ممكنة...وليس مع الحكومة الاسرائيلية...يستطيع المواطن الاسرائيلي زيارة اي بلد عربي لكن المسؤول الاسرائيلي ممنوع عليه تواصل معنا الا بقيام الدولة الفلسطينية. لعل هذا الأمر له ارتباط بالجانب الانساني ..بعيدا عن السياسة".

وأوضح، أن "إسرائيل اخذت كل شئ ولن تعطي العرب شيئا..هذا الذي يجب ان يفهم قادة العرب، وقال:"الله يعين امة محمد على هذا الانشقاق في صف الامة الذي تقص فيه سكين قطر الجسد العربي الواحد".

واستطرد:"حدثنا مواطن قطري مثقف قال المشروع الذي يحدث اليوم في قطر تقف خلفه اسرائيل..تحدث بحرقة، يعني قطر قدمت اوراق قبولها لاسرائيل منذ امد بعيد ..وانام الآن قدموا مثلها وكان الله غفورا رحيما..مخطط اسرائيل قطر نجح".

وأضاف:"اجتمع وزراء خارجية الدول العربية الذين اجتمعوا مع نتياهو..خذوها مني لن ترد اسرائيل عليكم بشئ مطلقا...ستفتحون لها كما هيأت من قبل لها قطر سفارة ...وستذهب مشكلة فلسطين الى الفلسطينين الذين خلقت قطر بينهم شقا في الصف".

وأوضح خلفان:"لو لم يمر الوطن العربي في مخاض الربيع العبري لما التقى قادة العرب مع زعيم العبريين نتياهو، مشيراً إلى أن "الفوضى الخلاقة ما هي نتيجتها اليوم ؟ اضطرار الدول العربية الإجتماع بنتياهو بحثا عن مخرج للقضية الفلسطينية مع التوسل والرجاء ..وهذا دور قطر المكلفه به الذي ادى بالذهاب الى رئيس وزراء اسرائيل ...الذي تردد منذ سنوات على دوحة الحمدين".

وأكد "ما حدث من خروج قطر عن السرب ودعمها للإخوان ليس بعيدا عن خطط اسرائيل في نشر الفوضى الخلاقة، مشيرا إلى أن "ان الاخوان يعتبرون المجتمعات غير الاخوانية مجتمعات فاسدة ولذلك تبرر القطبية التدمير والعنف وتعده ضروريا...وتأثرت قيادة صغيرة اخوانية قطرية في سدة الحكم وآمنت بهذه المبادئ. استثمرت اسرائيل هذه القناعة القطرية ودفعتها الى نشر الفوضى الربيعية".

وشدد:"اذا اوقفت قطر دعمها للارهاب ستهدأ مصر...لأن مصر مستهدفة في استراتيجية التفتيت للوطن العربي التي تشرف على تنفيذها وتدعمها حكومة قطر، ولذلك من المستحيل بمكان أن يتغير سلوك حكومة قطر في المدى القريب او المتوسط، مضيفاً عند الحكومة القطرية الحكومات العربية سيئة السلوك لا تصلح بأن تقود أوطانها والإخوان هم الجماعة الناجية من هذه التهمة والأصلح. للقيادة.

وكشف قائلا:"ستتوقف عمليات التفجيرات في مصر بمجرد تسليم المطلوبين من الإخوان الهاربين من مصر والقاعدين في تنظيم الحمدين بالدوحة، مضيفاً:"ترى الحكومة القطرية أن الاخوان جماعة مؤمنة وان جميع من حولها ملعون".

وتابع:"يحدث مثل هذا الاعتقاد حين تؤثر جماعة دينية في المحيط الذي حولها ولذلك قادة الاخوان في قطر هيمنوا عقليا وثقافيا وسلوكيا على تجاوب قطر واتباعها لأهداف وغايات الاخوان، لافتاً إلى أن "العالم العربي اليوم امام نظام حكم عربي قطري مريض نفسيا...وعلاجه يحتاج الى وقت طويل".

وقال:"اضحى اليوم ابتعاد قطر عن دعم الجماعات الارهابية الاخوانية شبه مستحيلا".

وبين أن "العمليات الارهابية التي تقع بين حين وآخر في مصر يدعمها قادة تنظيم الاخوان القابعين في مأمن الدوحة تحت مظلة الحمدين، مضيفاً:وصلت قطر اليوم الى وضع صعب فهي تبحث عن قرض خليجي يصل الى مليارات لتغطية العجز، ولذلك فمن المتوقع ان يكون ذلك في ما بعد عصر تميم..وهو عصر قد يطول في ظل التيه السياسي القطري".

ولفت إلى أن "تأهيل الحكومة القطرية عروبيا وقوميا سيحتاج الى وقت طويل لأن آلة الإعلام القطري شوهت الإنسان العربي حاكما ومحكوما، ولذلك سعت قطر في محاولة منها لقلب الانظمة العربية بربيعها المشؤوم الذي تقوده الجزيرة والمال القطر، مضيفاً:"قادة تنظيم الاخوان استطاعوا أن يجعلوا من الحمدين وممن حولهم اتباع لهم ..وهكذا تتمكن بعض الجماعات المتطرفة من التأثير على الآخرين..من قرأ لسيد قطب سيعلم أن الانقياء هم الذين يؤمنون بالقطبية وأن الآخرين أشرارا يجب التخلص منهم..وصلت هذه المعتقدات الى قناعة الحكومة القطرية ".

واختتم:"لتعود قطر يوما ما الى الصف العربي حكوميا فإنها بحاجة الى إعادة تأهيل نفسي واجتماعي قومي يمكنها من الانسجام في الصف العربي. فقد أدمنت انتهاك أصول اللباقة السياسية بشأن قيمنا العربية الرصينة في التعامل مع كبار القوم وحقرت الإنسان العربي بإعلامها الذي صوره بالتخلف".