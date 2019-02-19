شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 إرهابيا خلال مداهمات لقوات الأمن المصرية في شمال سيناء والان مع التفاصيل

لقي 16 عنصراً إرهابيًا مصرعهم، خلال مداهمتين نفذتهما قوات الأمن المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بعد إطلاق نار بين الطرفين.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وأوضحت الوزارة أنه بمداهمة البؤرة الأولى في أحد المنازل المهجورة في حي العبيدات التابع لدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع 10 مسلحين.

ولفتت إلى أنه بمداهمة البؤرة الثانية في أحد المنازل تحت الإنشاء التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وقع تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مقتل ستة إرهابيين، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

يأتي هذا بعد ساعات من تفجير إرهابي لعبوة ناسفة عقب ضبطه وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاد 3 شرطيين، وإصابة آخرين.