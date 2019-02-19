شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع "محلية البرلمان" لمناقشة 14 طلب إحاطة خاصة بمشكلات الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب بمحافظة الشرقية، بشأن موضوعات وقضايا مختلفة فى المحافظة بمختلف دوائرها، بحضور سكرتير عام محافظة الشرقية وبعض ممثلى الوزارات.

تشمل طلبات الإحاطة التى سيتم مناقشتها، طلب إحاطة من النائب لطفى شحاتة، بشأن فقر وحرمان أهالى قرية كفرالجراية مركز الزقازيق من كافة الخدمات نظرا لأن جميع الأراضى بالقرية تابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة من النائب ثروت سويلم بشأن إنشاء محور مرورى بجوار شريط سكة حديد مدينة أبو حماد بطول 3 كيلو لإزالة الاختناقات المرورية داخل المدينة، وبالرغم من توفر الاعتمادات المالية له إلا أن السكة الحديد تطالب بإيجار سنوى نصف مليون جنيه.

وكذلك طلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن الازدحام المرورى داخل وسط مدينة صان الحجر، فضلا عن مطالبة مديرية الطرق بالبدء فى تنفيذ طريق دائرى بطول 1200 متر يربط المحمودية الجمالية صان الحجر، مع تطوير طريق صان الحجر الحسينية التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وعدم استكمال مجموعة من الطرق بالمحافظة، وطلب إحاطة من النائب فايز أبو خضرة بشأن إنشاء مخرج على الطريق الدائرى فى المسافة الواقعة بين بلبيس ومنيا القمح عند قرية شبرا النخلة مركز بلبيس.