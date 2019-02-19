3 أسباب دفعت البرلمان لرفض "التطوير العقاري" والمطالبة بتعديله

مصراوي - كتب- محمد نصار:
بدأت الحكومة تعديل مشروع قانون المطور العقاري، من جديد، عقب اعتراض مجلس النواب عليه، ورده إليها لإدخال تعديلات على بعض مواده.
وعقب إعادة مشروع القانون، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الحكومة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.
وأكد رئيس الوزراء وجود اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأنه يجري العمل على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة موحدة، لتقديمها للبرلمان لتنظيم هذا السوق، حيث أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم...
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