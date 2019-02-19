اكد المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في بيان أن "اي اخبار او قرارات يتم تداولها عن الوزارة والوزيرة وليست صادرة عن المكتب الاعلامي ليست صحيحة"، متمنيا على ​وسائل الاعلام​ "استقاء واعتماد اخبار الوزارة والوزيرة من مصادرها الصحيحة كي لا يقعوا في مغالطات واخطاء هم بغنى عنها".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لريا الحسن: لاستقاء واعتماد اخبار الوزارة والوزيرة من مصادرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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