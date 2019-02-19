الطاقة سلمت مواقع تنفيذ أشغال مد الشبكة الرئيسية لمياه الشفة للشركة المتعهدة

سلمت وزارة الطاقة والمياه اليوم ممثلة برئيسة دائرة تنفيذ مياه جبل لبنان المهندسة سناء سعد في مبنى بلدية العاقورة، مواقع تنفيذ أشغال مد الشبكة الرئيسية ل​مياه الشفة​، الى الشركة المتعهدة. وشكر رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ورئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على "تعاونهما الوثيق لإنجاح هذا الملف الضروري".ولفت إلى أن " شبكة مياه الشفة القديمة مازالت قائمة منذ بداية السبعينيات وأصبحت في حال يرثى لها وغير صالحة"، موضحا أن "وزارة الطاقة والمياه ستقوم بمد الشبكة الرئيسية على أن تقوم مصلحة مياه جبل لبنان بمد الشبكات الفرعية".

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