الشيخ قبلان استقبل وفداً من جمعية الخيرات الخيرية في منطقة عكار

استقبل المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ وفداً من جمعية الخيرات الخيرية في ​منطقة عكار​، برئاسة فضيلة الشيخ غالب عبد الرحمن، وجرى التداول في الأوضاع العامة، وبالخصوص بعد ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ونيلها ثقة ​المجلس النيابي​، وكان التركيز على الانطلاق سريعاً نحو المعالجات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة العمل الحكومي المتجانس والمتعاون، الذي يخدم قضايا الناس ويحقّق طموحاتهم، لقيام دولة لا فساد فيها ولا مفسدين، بعيداً عن منطق المزايدة والمكايدة ولعبة ​المحاصصة​ والتحدي.

كما جرى التأكيد على أن الانقسامات والمماحكات لا تبني وطناً، ولا تخدم أي طرف سياسي، وعلى هذا العهد إثبات جدارته في لمّ شمل ال​لبنان​يين، وتعزيز تماسكهم لاسيما في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تنازلات وتضحيات الجميع.

وبعد اللقاء، شكر الوفد سماحة المفتي قبلان وقدّم له درع عربون محبة ووفاء وتقدير له ولمواقفه التي لم تكن يوماً إلا دعوات وطنية صادحة، من أجل وحدة الكلمة، ورصّ الصفوف، حفاظاً على لبنان وطن الوحدة والشراكة و​الأمن​ والأمان.