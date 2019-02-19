رأى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ ان "​اتفاق الطائف​ أكد على العلاقة المميزة بين ​لبنان​ و​سوريا​ وهذا يحتم علينا أن نعزز علاقتنا الإقتصادية بها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري معها خاصة وأن سوريا هي بوابة لبنان إلى الوطن العربي لتصدير منتجاته الزراعية والصناعية لما فيه مصلحة ​المزارعين​ والصناعيين

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: سوريا هي بوابة لبنان إلى الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.