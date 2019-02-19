السفير اللبناني لدى سيئول ينظم عرضا خاصا لفيلم كفرناحوم

ينظم ​السفير اللبناني​ لدى سيئول أنطوان عزام عرضا خاصا لفيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية ​ندين لبكي​، مساء يوم غد، بحضور سفراء من 31 دولة معتمدين في البلاد والكوريين المهتمين بالعلاقات مع ​العالم العربي​ في دار سينكوب في كوانغهوامون وسط سيئول.

يذكر ان عدد المشاهدين لفيلم " كفرناحوم " تجاوز 110 ألف شخص بعد عرضه في دور السينما في البلاد قبل شهر واحد.

واحتل هذا الفيلم المركز الأول في نهاية الأسبوع بعد الأسبوع الرابع من العرض من بين الأفلام عن التنوع. وتتواصل صفوف المشاهدين بعد انتشار الإشادة به بين المشاهدين. ويتوقع مواصلة الفيلم لشهرته مع جذب الاهتمام بعد أن رشحت المخرجة ندين لبكي لجائزة الأفلام باللغات الأجنبية بكونها أول مخرجة عربية في تاريخ جائزة الأكاديمية للأفلام.

ويروي الفيلم حياة الطفل " زين " ، 12 عاما الذي يقيم في مخيم للاجئين، ويتناول قضيا ​الفقر​ و​اللاجئين​ وزواج القاصرات ودور الكبار والدولة. والبطل زين هو في الواقع لاجئ سوري عاش في ظروف مشابهة لبطل الفيلم، وشارك في الفيلم أثناء عمله في ​بيروت​ لتوفير لقمة العيش لأسرته.