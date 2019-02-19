ظريف يؤكد اهمية العلاقات إلاستراتيجية بين ايران والصين

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أهمية العلاقات بين بكين وطهران"، لافتا الى ان "الجمهورية الاسلامية تقيم أكثر العلاقات الاستراتيجية اهمية مع الصين من بین دول العالم"، مشيراً إلى أن "الصين واحدة من أهم الدول بالنسبة لنا وتحظى بمكانة رئيسية في السياسة الخارجية الإيرانية".
ولفت إلى أن "هذه الزيارة تعتبر بداية جديدة في العلاقات بين البلدين وتظهر الرؤية الاستراتيجية لطهران تجاه الصين".
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