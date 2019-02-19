أكد وزير الاستخبارات الإيرانية ​محمود علوي​ أن "​مجلس الأمن القومي الإيراني​ بدأ يدرس خيارات الرد على هجوم زاهدان"، مشيراً إلى "اننا نخطط للرد على هجوم زاهدان وردنا سيكون محكما".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاستخبارات الإيرانية: نخطط للرد على هجوم زاهدان وردنا سيكون محكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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