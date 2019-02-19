الحكومة السورية تقرر فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن ​الحكومة السورية​ وبالتعاون مع ​روسيا​ قررت فتح ممرين إنسانيين لخروج ​اللاجئين​ من مخيم ​الركبان​ إلى أماكن إقامة أخرى.

وأوضح أنه "وفقا للبيان المشترك لمقر التنسيق الروسي السوري المؤرخ في 16 شباط ، حول فتح ممرات إنسانية للمواطنين السوريين لمغادرة مخيم الركبان، بدأت نقاط العبور عملها في بلدتي جليب وجبل الغراب".

يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة ​اللاجئين السوريين​، أكدت أن روسيا سوف تساعد ​سوريا​ على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان.