مقتل 16 مسلحا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في العريش المصرية

أفادت وسائل إعلام مصرية عن تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرتين للمسلحين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.
واوضحت أنه "بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر المسلحة بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مقتل 10 منهم.
وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر المسلحة والقوات الأمنية المصرية، مما أسفر عن مقتل 6 منهم ، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.
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