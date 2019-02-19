مسؤول إيراني: مخطط استهداف إيران تديره أميركا واسرائيل والسعودية

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن "مخطط استهداف إيران تديره أميركا واسرائيل والسعودية"، مشيراً إلى أن "هجوم زاهدان مخطط استراتيجي يستهدف أمن ايران واستقرارها".
وشدد سلامي على أن "إيران ستنتقم لضحايا هجوم زاهدان"، لافتاً إلى أن "أعداءنا فشلوا في تأليب الشعب على الثورة رغم إثارة المشاكل الاقتصادية".
ورأى أن "إلقاء القبض على منفذي هجوم "زاهدان" خطوى أولى من ردنا".
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