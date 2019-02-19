التحالف العربي يقصف خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في محافظتي حجة وعمران باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ) قصفت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في محافظتي حجة وعمران، في اليمن. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون الإفادة بتفاصيل أخرى. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في وقت سابق من الشهر الجاري غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية فى منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية يمنية إن "الغارات الجوية استهدفت تجمعا لمسلحي الحوثي، وسيارات عسكرية ومصفحة، وذخائر فى شمال المندلة، كما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات".

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