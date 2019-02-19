القوات العراقية تحرر خمسة أشخاص من قبضة داعش

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القوات العراقيةوكالات:
حررت القوات العراقية اليوم الثلاثاء خمسة مواطنين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي غرب القضاء؛ وذلك وفقا لما أعلنه قائم مقام قضاء راوة في محافظة الأنبار العراقيةحسين العكيدي.
وقال العكيدي ـ في تصريح لقناة السومرية نيوز العراقيةـ إن قوة من الجيش العراقي تمكنت من
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