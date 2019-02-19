موسكو: فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

اللاجئون السوريون

وكالات:

بدأ اليوم تنفيذ إعلان موسكو ودمشق الصادر منذ أيام عدة حول فتح معبرين إنسانيين لخروج المواطنين السوريين من مخيم الركبان جنوب شرقي البلاد، اعتبارًا من 19 فبراير

الجاري.

وكما أعلن مسبقًا تم فتح الممرين في نقطتين في محيط منطقة الـ55 كم، التي تحتلها القوات الأمريكية، في منطقة

جليغيم وجبل الغراب.. وتوجد في هاتين النقطتين مراكز لتقديم المساعدة الطبية، ومركز لتفتيش وثائق من يخرج، ومراكز لتقديم الطعام.. وكذلك مركز للهلال الأحمر السوري، إضافة إلى فرق متخصصة روسية وسورية، وبحماية الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية.