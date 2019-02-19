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بدأ اليوم تنفيذ إعلان موسكو ودمشق الصادر منذ أيام عدة حول فتح معبرين إنسانيين لخروج المواطنين السوريين من مخيم الركبان جنوب شرقي البلاد، اعتبارًا من 19 فبرايرالجاري.
وكما أعلن مسبقًا تم فتح الممرين في نقطتين في محيط منطقة الـ55 كم، التي تحتلها القوات الأمريكية، في منطقة
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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