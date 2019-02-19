كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: جيشنا سيرد على ترامب بالعزيمة والوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزعيم الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنّ جيش بلاده سيردّ على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأخلاق والعزيمة، والاتحاد و الحقيقة، مؤكداً أنّ خطاب الزعيم الأمريكي كان "تقريبا "على غرار" النازية".

وأوضح مادورو في المجلس الرئاسي، مساء الإثنين، إن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، مخولة بالرد بكل الأخلاق والعزيمة على دونالد ترامب رئيس الامبراطورية وسنرد بأخلاق وسنرد بالحقيقة وبالوحدة.