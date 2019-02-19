كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة هوندا تؤكد إغلاق مصنع سويندون مع فقدان 3500 وظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شركة هوندا، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مصنعها في سويندون بفقدان 3500 وظيفة، بعد أقل من ستة أشهر من تعهد الرؤساء بدعم الشركة.

وقالت الشركة اليابانية، إنها اقترحت إغلاق مصنع تصنيع السيارات، الذي يوفّر 150 ألف سيارة في السنة في نهاية دورة الإنتاج الحالية.

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ويأتي ذلك بعد يوم واحد من رد فعل العاملين في مصنع ويلتشاير بغضب على هذه الخطوة في وقت الاضطراب لصناعة السيارات في المملكة المتحدة والمخاوف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واكتشف بعض العمال فقط، الإعلان عبر تويتر، في حين انتقد أخرون عدم وجود اتصالات من الرؤساء.