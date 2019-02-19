كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باكستان تعلن استعدادها للتعاون مع الهند بعد هجوم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده ليس لها علاقة بالهجوم، الذي وقع في كشمير، وأن بلاده سترد إذا تعرضت للهجوم.

وأضاف "خان": أن الهند وجهت اتهامات ضد باكستان دون أي دليل، وأن باكستان على استعداد للتحدث مع الهند، إنها مشكلة كبيرة لهذه المنطقة ونريد القضاء عليها".

وفي الأسبوع الماضي، وقع هجوم إرهابي في كشمير، التي تسيطرعليها الهند، أسفر عن مقتل أكثر من 40 من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية.

وبدورها، حثت وزارة الخارجية الباكستانية، الهند، على الامتناع عن استخلاص استنتاجات غير مؤكدة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في التحقيق.