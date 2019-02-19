كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دعوة أوروبا لليقظة".. ماكرون يوجه الخطاب الأكثر أهمية قبل "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مقربّة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم إنّ الرئيس سيلقى خطاباً في الأسابيع المقبلة يحدد فيه كيف يجب أن تكون أوروبا أكثر حزما في مواجهة القوى العالمية المتنافسة، وسيصف "البريكست"- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى- على أنه دعوة للاستيقاظ.

ووفقاً لوكالة روينرز، أنّ ماكرون يقصد من كلماته توجيه "طلقة تحذيرية" لقارة غير قادرة على إبراز قوتها والدفاع عن نفسها، كما يقول مستشارون وصفوا الخطاب بأنه الأكثر أهمية لماكرون منذ أن تحدث في جامعة السوربون بباريس في سبتمبر 2017 محثًا على الإصلاح الأساسي للاتحاد الأوروبي.