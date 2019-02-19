كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشارة الأسد: قوات الاحتلال الأمريكي في التنف تعرقل تحريرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، الدكتورة بثينة شعبان، أن قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف تعرقل تحرير المنطقة من الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهاب الدولي الذي يضرب في كل مكان ممنهج وممول من دول بعينها.

وأشارت المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد، إلى أن الدول التي تدعي محاربة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الإرهاب في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة فيها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

Advertisements

وفي كلمة لها خلال "مؤتمر فالداي الدولي" في العاصمة الروسية موسكو، قالت شعبان إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون محاربة الإرهاب ذريعة لشن حروب على الدول ونهب ثرواتها.

لافتة إلى أن الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف السورية يعرقل تحرير المنطقة من الإرهاب، وأن الإرهاب الدولي الذي يضرب في كل مكان هو إرهاب ممنهج وممول من دول بعينها.