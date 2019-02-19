كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 ولاية أمريكية تقاضى ترامب بسبب الجدار الحدودى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام تحالف من 16 ولاية أمريكية بقيادة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وأعضاء من إدارته أمس الاثنين لمنع قراره بإعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على أموال لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

Advertisements

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، جاءت الدعوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في ولاية كاليفورنيا بعد أن استفز ترامب صلاحيات الطوارئ يوم الجمعة للمساعدة في بناء الجدار الذي كان يعد به في عام 2016.

وسيسمح أمر ترامب التنفيذى بالإنفاق على تمويل الجدار من الأموال التي خصصها الكونجرس لأغراض أخرى، ورفض الكونجرس تلبية طلبه بمبلغ 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار هذا العام.

وقال وزير العدل في ولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا في بيان "اليوم، سنقاضى الرئيس ترامب بالمحكمة لمنع سوء استخدامه للسلطة الرئاسية".