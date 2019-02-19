كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": أمريكا تملقت تركيا مرارا وتكرارا للتخلي عن صفقة S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديثه إلى الصحفيين في مدينة بوردور التركية، اليوم الثلاثاء، أنه خلافا للولايات المتحدة، لا يوجد لدى الناتو اعتراضات على توريد أنظمة صواريخ أرض-جو روسية من طراز S-400 إلى تركيا.

وقال "أردوغان"، إن واشنطن قد "دعت أنقرة مرارًا وتكرارًا إلى التخلي عن صفقة S-400".

وتساءل "أردوغان": "لكن لماذا نرفض؟ لم تتخذ أي خطوات بشأن توريد أنظمة الصواريخ إلى تركيا. ولدينا الحق في استخدام أنظمة مختلفة. والناتو قال بوضوح، إنه لن يخلق المشاكل. وتمتلك اليونان أنظمة S-300 لسنوات عديدة، ولكن أنتِ ليس لديكِ أي اعتراض عليها - في إشارة إلى الولايات المتحدة"

يأتي هذا البيان، بعد أن أكد الرئيس التركي، في نهاية الأسبوع الماضي، أن أنقرة "وافقت على صفقة مع روسيا بشأن S-400، مؤكدًا عدم التراجع عن الصفقة.