في سابقة من نوعها.. الجامعة تعين حكما أجنبيا لإدارة “ديربي” الشرق بين وجدة وبركان

في سابقة ن نوعها في البطولة الاحترافية لكرة القدم، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعيين حكم أجنبي، وبالضبط من السينيغال، من أجل إدارة مباراة في البطولة، الأمر يتعلق بالحكم السينيغالي ماكيت ندياي، الذي سيكون الحكم الأول لمباراة “ديربي” الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان.

وذكر بلاغ رسمي للجامعة، مساء أمس الإثنين، أنه ‘”تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والإتحادات الإفريقية لكرة القدم، تم تعيين طاقم تحكمي من السنغال بقيادة الحكم الدولي ماكيت ندياي، لإدارة المباراة التي ستجمع يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان برسم مؤجل الجولة 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول”.

وتعتبر هذه البادرة، سابقة من نوعها في البطولة الاحترافية، التي دأبت على تعيين حكام محليين لإدارة مبارياتها، كما أن هذا التعيين يأتي في ظل الجدل الكبير الذي بعرفه التحكيم في البطولة.

ويعتبر السينغالي ماكيت ندياي، واحد من الحكام المجربين في القارة الإفريقية وسبق له أن أدار مجموعة من المباريات الكبيرة، سواء على المستوى القاري والعالمي، كما أدار المباراة الأخيرة التي جمعت بين الوداد البيضاوي وأسيك ميموزا الإيفواري، ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.