طقس الثلاثاء.. بارد مع تساقطات ثلجية في المرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس نسبيا باردا الى بارد بالمرتفعات والهضاب العليا مع جريحة وبرد في بعض المناطق ، فضلا عن مرور سحب كثيفة ونزول أمطار فوق المناطق الوسطى ومرتفعات الاطلس والمناطق المجاورة والريف والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الذي يتعدى علوها 2000 متر. وستكون السماء غائمة أحيانا بشمال المملكة وصافية الى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما شمالية الى شمالية شرقية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، معتدلة الى ضعيفة من القطاع الشرقي بالبوغاز والواجهة المتوسطية والشرق ومن القطاع الشمالي الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بالمرتفعات وما بين 02 و07 درجات بالشرق والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول غرب الاطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستكون ما بين07 و12 درجة بباقي السهول والسايس وسوس والجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى ، وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي الاقاليم والسواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، ، وما بين 10 و15 درجة بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية ، في حين ستكون ما بين 15 و20 درجة بالشرق والسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية ، ومابين 21 و26 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية و البوغاز، وقوي الهيجان الى جد قوي الهيجان مابين المهدية وطرفاية. وسيصبح قوي الهيجان في المساء، و هائج الى قوي الهيجان بباقي المناطق.