العليا ترفض التماس أبو رومي على نتائج انتخابات طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت المحكمة العليا صباح اليوم، الثلاثاء، الالتماس الذي تقدم به مرشح الرئاسة لبلدية طمرة، موسى أبو رومي، على نتائج انتخابات الجولة الثانية لرئاسة البلدية.

وقدم أبو روسي التماسه للمحكمة العليا بواسطة المحامي، عماد دكوّر، في أعقاب رفض الاستئناف الذي تقدم به لمحكمة الشؤون الإدارية في مدينة حيفا.

ويستدل من خلال قرار العليا، أن الباب مفتوحا لتقديم قضية مدنية من أجل إلغاء الانتخابات في حين توفر الأدلة لعدم نزاهة الانتخابات وعدم قانونيتها.

وبحسب ما جاء على لسان المحامي، عماد دكوّر، فإنه "سيدرس مع أبو رومي متابعة القضية ورفع قضية مدنية لاستصدار قرار تصريحي من المحكمة وإلغاء نتيجة الانتخابات".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في طمرة كانت قد أفرزت فوز رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، في الجولة الثانية بفارق 200 صوت تقريبا.