أعمال عنف في يافة الناصرة والكمانة وعرعرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت بعض البلدات العربية أعمال عنف خطيرة أسفرت عن أضرار بالممتلكات وإصابة شخص واعتقالات، الليلة الماضية.

واعتقلت الشرطة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة التورط في جريمة إطلاق نار على منزل وسيارة أحد سكان القرية (45 عاما) من سكان حي مراح الغزلان، الليلة الماضية. ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم .

وفي جناية أخرى، اعتقلت الشرطة شابا (20 عاما) بشبهة التورط في اقتحام ورشة بناء في قرية الكمانة، وتهديد حارس (17 عاما) بمسدس وسرقة هاتف خليوي منه، وسرقة حاسوب كان موصولا بآلة هندسية في المكان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اقتحم 3 مشتبهين مقنعين المكان فجر، اليوم، واعتقلت الشرطة شابا وتواصل البحث عن المشتبهين الآخرين، لغاية الآن.

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وستطلب الشرطة من المحكمة، اليوم، النظر في طلب تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .

وفي جريمة أخرى، أصيب شخص في الأربعينيات من عمره بجروح إثر تعرضه لعيارات نارية في مدخل بيته بقرية عرعرة. ونقل المصاب إلى مركز "أجياد" الطبي، ومن ثم إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.