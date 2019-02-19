انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تدين تفجير القاهرة وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أدانت قطر، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي وقع أمس الاثنين بالقرب من جامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".

وقُتل شرطيان اثنان وأُصيب 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنياً، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وأكد بيان الخارجية "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبّراً عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

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وهذه هي الواقعة الثالثة التي تشهدها مصر خلال 4 أيام، بعدما وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضي، تلاه استهداف لحاجز أمني في سيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكرياً.

والجمعة الماضي، قالت "الداخلية" إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غربي القاهرة.

والسبت، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 15 عسكرياً بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزاً أمنياً شمالي سيناء (شمال شرق).

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من انطلاق مجلس النواب المصري في مناقشة تعديلات بالدستور المصري، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

كما جاءت بالتزامن مع اجتماع "طارئ" عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى في القوات المسلحة، لمدة يومين.