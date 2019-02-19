شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدي:الحوثي يوافق شكلياً على الاتفاق للھروب من عقوبات متوقعة على قیاداته والان مع التفاصيل

قال وكیل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي،إن الحوثي یحاول الھروب من عقوبات متوقعة على قیاداتھ بالموافقة الشكلیة على الاتفاق دون تحدید زمن للتنفیذ.

وقلل القاعدي في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء من أھمیة اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحدیدة الذي وقعت علیھ الشرعیة مع ملیشیا الحوثي أمس الأول.

وقال القاعدي، إن الحوثي استشعر أنھ في مواجھة مع مجلس الأمن إزاء مراوغاتھ واستغلالھ الوقت لحشد مقاتلیھ فقرر ممارسة خدعة جدیدة على الأمم المتحدة لإشعار مجلس الأمن بوجود تقدم، معتبراً أن إعلان الحوثي الموافقة أكذوبة وكمین للمجتمع الدولي.

وأضاف: نحن في ھذه اللحظة بحاجة إلى تنفیذ اتفاقیة السوید ولیس تكرار التوقیع علیھا، متوقعا عدم التزام الحوثي بالاتفاقات بما فیھا اتفاق ستوكھولم، وحذر من أنھ یحاول شراء الوقت.

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وأكد القاعدي أن الحل الوحید لتنفیذ الاتفاقات وعودة الدولة الیمنیة یكمن في كسر الحوثي عسكریاً، فنحن لدینا تجارب كثیرة معھ منذ عام 2004 وجمیعھا تؤكد أن الملیشیات لا نیة لھا في الالتزام بأي اتفاقات لا بالماضي ولا الحاضر ولا المستقبل.

معتبرا أن «أي طرف یصدق أن الحوثي یمكن أنھ یلتزم بالاتفاق فھو واھم».

وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أعلن أمس الأول أن الطرفین توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات والمتمثلة بانسحاب الملیشیات من موانئ الحدیدة، وفتح ممرات إنسانیة.

وذكر البیان أن ھناك اتفاقا مبدئیا على المرحلة الثانیة التي تتطلب انسحاب قوات الطرفین بالكامل من محافظة الحدیدة وفقا لخطة الأمم المتحدة.