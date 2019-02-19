شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف الكويتية تقضي حبس مغرد لـ3 سنوات بعد إساءته للسعودية والان مع التفاصيل
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس مغرد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة الى المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام.
وتعددت إصدار مثل هذه الأحكام في الكويت.
وفي العام 2015 قضت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد طاهر شتا وأمانة سر عادل العوضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المغرد عبدالعزيز جار الله المطيري سنتين مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ وقضت بحبسه 5 سنوات لإدانته بالعيب في الذات الأميرية في قضية أمن الدولة رقم 1/2013.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية قد قضت في وقت سابق بحبس المطيري سنتين مع الشغل وكفالة 500 د.ك. لوقف النفاذ.
من ناحية أخرى قضت محكمة الجنايات بحبس ستة من البدون (غيابيا) سنة مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ للخمسة الأوائل بينما السادس حبس سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الستة، بينهم طبيب، بالتجمهر والتعدي على رجال الأمن خلال إحدى التظاهرات في منطقة تيماء.
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