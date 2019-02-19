شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير من قناة تحمل اسم "الجنوبية" يروج لها حزب الإصلاح والان مع التفاصيل
نشرت مطابخ الاصلاح فيديو لقناه اسمها "الجنوبيه" وبتردد 12357 الفيديو تم تركيبه ثم بثه عبر شاشه لايهام الناس بحقيقة الخبر
و بحسب مصادر فإن الصور المتداوله للقناه فوتوشوب وقصدهم من هذا كله التشكيك بين الشعب والقياده لان التردد المتداول غير موجود ضمن باقة النايلسات اصلا
من جهته قالت الناشط صلاح بن لغبر إنه سأل لطفي شطارة عن قناة الجنوبية2 وأكد أن لاعلم لهم بها او بمن تتبع.
وأضاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": أرى التنبه والحذر حتى نعرف ماهية ومصدر هذه القناة.
وتمنى أن تكون القناة مع هدف شعب الجنوب
وتابع: سنباركها ان كانت كذلك بعد ان نعرف ماهيتها
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