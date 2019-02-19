شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني ينعي الفنان الكوميدي القدير (المنلوجست) عوض بن جبير والان مع التفاصيل

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان الكوميدي (المنلوجست) القدير عوض سعيد بن جبير الذي وافاه الأجل فجر اليوم بعد حياة حافلة بالإبداع والعطاء الفني والثقافي الغزير .

وقال المحافظ إن الفنان القدير عوض بن جبير لم يكن فناناً كوميدياً فحسب، بل حمل على عاتقه رسائل ثقافية وإعلامية خاطب خلالها المجتمع وأطربه

وناقش قضايا مهمة بأسلوب فريد تجاوز الامكانيات الصعبة في ذلك الوقت ونال اعجاب وتقدير المجتمع .

وأضاف المحافظ أن حضرموت برحيل الأستاذ بن جبير فقدت قامة فنية وثقافية وإعلامية واجتماعية أسهمت بالأمس في طرح ومعالجة الكثير من همومنا وقضايانا

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الاجتماعية بصورة فكاهية هادفة .

وابتهل المحافظ الى المولى عز وجل ان يتغمد الفنان القدير عوض بن جبير بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته، متقدماً بخالص التعازي وعظيم المواساة لإبنته الاعلامية بديعة عوض وللإعلامية القديرة أنيسة خميس بن جبير ، ولكافة أفراد أسرته ، وان يلهمهم المولى تعالى الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .