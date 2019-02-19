شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يُجيب على أسئلة تلامس المواطنين بقناة حضرموت الفضائية والان مع التفاصيل

تبث قناة حضرموت الفضائية مساء اليوم حواراً خاصاً مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ضمن برنامج (لقاء خاص) والذي يسلّط الضوء فيه عن توجّهاته خلال العام 2019م الذي أطلق عليه عام التنمية .

كما يجيب المحافظ عن موعد إعادة تشغيل مطار الريان الدولي والجهود المبذولة في ترتيب المؤسستين العسكرية والأمنية والأمن في الوادي وقطاعات التربية والصحة والشباب وتساؤلات المواطنين حول مصير قضايا الإعدام الأخرى ومنحة المشتقات السعودية والمباراة النهائية لكأس حضرموت وترتيباتها وأسباب نقلها للمكلا .

اللقاء يأتيكم عند الساعة الـ 10 من مساء اليوم الثلاثاء ، ويعاد غداً الأربعاء الساعة الثانية وعشر دقائق ظهراً .