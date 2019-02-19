شركة قطرية تُبدل العلم التونسي بعلم تركيا وانزعاج وموجة سخرية

ذكرت وسائل إعلام، بأن شركة قطرية أبدلت العلم التونسي بالعلم التركي وهو ما أثار الانزعاج والسخرية في آن واحد.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، أن الشركة القطرية المنظمة للقاء الكأس الممتازة في كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي نشرت معلقة إشهارية خاصة بالمباراة دون مصادقة الجامعة أو الرجوع إليها، مضيفة أنه «تبين أن هذه المعلقة المنشورة تضمنت في أسفلها خطأ جسيماً يتعلق بعلم تونس».

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وبينت الجامعة، أنها سارعت بمراسلة مسؤولي الشركة المنظمة للفت نظرهم ودعوتهم إلى السحب الفوري للمعلقة مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة واعتماد الصورة الصحيحة للعلم التونسي من جهة، وعدم تعميم أي محمل إعلامي إلا بعد مصادقة المصالح المختصة للجامعة التونسية لكرة القدم من جهة ثانية.

وبدل العلم التونسي، اعتمدت الشركة القطرية علم تركيا، ما أثار انزعاج الطرف التونسي، وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مباراة السوبر التونسي ستقام يوم الأحد 24 من الشهر الجاري في الدوحة، وتجمع بين الترجي الرياضي بطل الموسم والنادي الأفريقي حامل لقب الكأس.