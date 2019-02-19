شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا دمرت روسيا صواريخ كانت في طريقها للصين؟ والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت (سبوتنيك) عن سيرجى تشيميزوف رئيس شركة (روستيخ) المشرفة على قطاع الإنتاج الحربى فى روسيا قوله "إن السفينة التى حملت هذه الصواريخ واجهت العاصفة، واضطررنا لتدمير الصواريخ".. لافتا إلى أن روسيا تقوم الآن بصنع ما تم إتلافه ليتم نقله إلى الصين فى وقت لاحق.
وكانت الصين قد وقعت عقدا لشراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار مع روسيا.. وبدأ بتوريد ما اشترته الصين فى 18 يناير 2018، إلا أن السفينة التى حملت معدات المنظومة إلى الصين واجهت عاصفة شديدة فى منطقة مضيق المانش، ولم تستطع وسائل وأدوات تثبيت المعدات مواجهة الرياح والهزات الشديدة، فتضرر قسم من المعدات وقرر قبطان السفينة العودة إلى روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا دمرت روسيا صواريخ كانت في طريقها للصين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.