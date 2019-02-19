شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا دمرت روسيا صواريخ كانت في طريقها للصين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم ،الثلاثاء، أن روسيا تضطر لتدمير صواريخ خاصة بمنظومة الدفاع الجوى "إس-400" صُنعت للصين.

ونقلت (سبوتنيك) عن سيرجى تشيميزوف رئيس شركة (روستيخ) المشرفة على قطاع الإنتاج الحربى فى روسيا قوله "إن السفينة التى حملت هذه الصواريخ واجهت العاصفة، واضطررنا لتدمير الصواريخ".. لافتا إلى أن روسيا تقوم الآن بصنع ما تم إتلافه ليتم نقله إلى الصين فى وقت لاحق.

وكانت الصين قد وقعت عقدا لشراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار مع روسيا.. وبدأ بتوريد ما اشترته الصين فى 18 يناير 2018، إلا أن السفينة التى حملت معدات المنظومة إلى الصين واجهت عاصفة شديدة فى منطقة مضيق المانش، ولم تستطع وسائل وأدوات تثبيت المعدات مواجهة الرياح والهزات الشديدة، فتضرر قسم من المعدات وقرر قبطان السفينة العودة إلى روسيا.