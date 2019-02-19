أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي وضع السلطات والديه رهن الإقامة الجبرية بعد تحقيق في اتهامات بالفساد.
وفي بيان نشر على موقع فيسبوك، قال زعيم يسار الوسط إن والديه تيتسيانو رينتسي ولورا بوفولي وقعا ضحية أنشطته السياسية.
وكتب رينتسي: "من قرؤوا أوراق التحقيق يؤكدون أنهم لم يروا إجراء عبثيا أو غير متناسب بهذا الشكل من قبل".
وأضاف: "لو لم أكن دخلت السياسة، لما كانت عائلتي قد دفنت تحت هذا الوحل".
وقال مصدر قضائي إن الزوجين اللذين يبلغان سبعين عاما واجها اتهامات بالإفلاس الاحتيالي بعد انهيار شركتين تعاونيتين لهما وإصدار فواتير زائفة باسم شركة ثالثة.
وأضاف مصدر آخر أن الشرطة المالية زارت منزل رينتسي في منطقة توسكانا الوسطى بعد ظهر الاثنين لإخطار المتهمين بأمر وضعهما قيد الإقامة الجبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر والدا رئيس وزراء إيطاليا السابق رهن الإقامة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.