انت الان تتابع «التنين».. خطة صينية جديدة لاستعادة أموالها بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتمدت الصين خططا جديدة لتجنيد العناصر المنتمية لأجهزة الشرطة والجيش في بلدان غربية، لاسترجاع أموال تم تهريبها من الصين خلال السنوات الماضية

لم تكن الحرب التجارية الملف الوحيد الذي تسعى الصين لتحقيق انتصار اقتصادي فيه خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رغبتها باستعادة أموال طائلة خرجت من البلاد عن طريق وسائل غير شرعية لتدخل في خزائن عدد من البلدان الغربية. وفي طريقها لاستعادة تلك الأموال، اعتمدت بكين عددا من الخطط الرئيسية لمواجهة التدفقات التي وصلت إلى البنوك الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تقول بكين إنها خرجت بعد أن شاركت في عمليات غير مشروعة داخل الصين قبل أن تنتقل إلى بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا.

وفي تحقيق أجرته شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، تم الكشف عن محاولات من جانب الصين لتجنيد بعض المحققين السابقين في أجهزة الشرطة داخل أستراليا ودول غربية أخرى لمساعدتها في استرداد ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة" المزعومة التي تم إخراجها من البلاد. قيمة اليوان.. الصين تناور بآخر كروتها في الحرب التجارية

وفي تحقيق أجرته شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، تم الكشف عن محاولات من جانب الصين لتجنيد بعض المحققين السابقين في أجهزة الشرطة داخل أستراليا ودول غربية أخرى لمساعدتها في استرداد ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة" المزعومة التي تم إخراجها من البلاد. قيمة اليوان.. الصين تناور بآخر كروتها في الحرب التجارية مع ترامب وتتمثل مهمتهم في استرداد عائدات الجريمة وغسل الأموال المُهربة من الصين التي نُقلت إلى خارج البلاد، أو الأموال المشروعة التي يُزعم أنها سُحبت بطريقة غير قانونية إلى أماكن مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا، وذلك حسبما أوضحه برنامج "فور كورنرز" في الشبكة الأسترالية.

وشهدت "فور كورنرز" مراسلات تشير إلى أنه بموجب الترتيبات التي أعدتها الصين، فإن أي أموال أو أصول غير مشروعة تُعاد إلى الصين مقابل دفع عمولات مالية للنشطاء والعملاء الأجانب الذين تجندهم في مشروعها الذين يُطلق عليه إعلاميًا "التنين". Advertisements الوقائع الرئيسية التي كشفت عنها الشبكة الأسترالية، تمثلت في اشتراك ضابطي شرطة سابقين في منطقة "جولد كوست"، حيث تم تجنيدهما من قبل شركة مقرها هونج كونج لاسترداد الممتلكات وبيعها وإرجاع العائدات إلى الصين كجزء من مشروع التنين.

وكما ورد في برنامج "فور كورنرز"، الذي كان له السبق في الكشف عن هذا المشروع، فإن أوستن ويتاكر وهو محقق سابق في شرطة "نيو ساوث ويلز" ومحلل استخبارات وأحد عناصر الكوماندوز في الجيش الأسترالي، بالإضافة إلى زميله جايسون مكفريدج، وهو محقق سابق في نيوزيلندا، ويعمل الآن محققا خاصا مسجلا في "جولد كوست"، كانا من بين العناصر التي جندتها الصين في هذا المشروع. واشنطن تخشى زر «التدمير الذاتي» للصين في الحرب التجارية وكشفا عن استراتيجيتهما البسيطة -على حد وصفهما- في طريقة العمل لصالح الصين، حيث أكدا أنهما يحاولان الالتقاء بأصحاب الأملاك التي تزعم بكين أنه تم تمويلها عن طريق أموال غير مشروعة أو مُهربة، ويشرحان لهم طبيعة عملهما لصالح السلطات الصينية، ويريان ما إذا كانوا راغبين في تسليم الملكية لبكين من عدمه.

وقالا إنهما حددا عقارات بقيمة 80 مليون دولار في "جولد كوست" يشتبهان في أنها اشتريت بأموال مغسولة من مواطنين صينيين.

وقال ويتاكر: "من الممتلكات التي أشرنا إليها، هي مجموعة من العقارات في جزيرة سوفرين، معظمها أو كلها مطلة على البحر، ومُجهزة بشكل فاخر، وكلها شاغرة". وأكد المحققان السابقان في الشرطة الأسترالية لـ"فور كورنرز"، إنهما يعرفان القانون ويعملان دائمًا في سياقه، وذلك في محاولة لتبرير عملهما مع السلطات الصينية.

من جانبه، قال مكفريدج: "لقد تلقينا المشورة القانونية خلال عملنا في هذا المشروع".

وعلى الرغم من قانونية موقفهما، أكدا أنهما واجها متاعب خطيرة في قضيتهما الأولى، عندما لجأ أصحاب العقارات الصينية إلى المحكمة العليا لمقاضاة مكفيريدج بعد أن حاول بيع الممتلكات وإعادة الأموال إلى الصين، واتهموه بتصرف مضلل ومخادع وكذلك باستخدام الاحتيال والتزوير للسيطرة على شركاتهم التي تملك العقارات. الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات حرب ترامب التجارية وبوجه عام حاولت الصين الاستعانة بكل الأفراد الذين يمكنهم مساعدتها، حتى وإن كانوا يعملون في الجيش أو الشرطة بالبلدان التي تحتضن أموالهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التنين».. خطة صينية جديدة لاستعادة أموالها بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.