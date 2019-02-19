الان تتابع بريطانيا: إحياء قانون عمره 650 عاماً لمنع عودة الدواعش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
رجحت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تلجأ بريطانيا لقانون يعود لـ 650 عاماً لمنع عودة إرهابيي داعش.
وقال تقرير للصحيفة، إن قانوناً قديماً جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة الجهاديين العائدين، بحسب وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد.
وأضافت الصحيفة أن الوزراء يدرسون عدة طرق لمنع عودة شاميما بيغوم، الطالبة البريطانية السابقة التي فرت من بلادها للانضمام للتنظيم في سوريا والتي تريد العودة اليوم مع طفلها إلى بريطانيا.
ونقل التقرير عن ساجد جافيد، أنه سيفعل ما بوسعه لمنع عودة الذين يكرهون بريطانيا من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وأعرب الكثير من نواب البرلمان عن قلقهم من القوانين الحالية، التي لم تسمح بمحاكمة سوى 40 إرهابياً من أصل 360 عادوا إلى بريطانيا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: إحياء قانون عمره 650 عاماً لمنع عودة الدواعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.