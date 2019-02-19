الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 22 فلسطينياً في الضفة الغربية، الليلة الماضية.وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه تويتر، بأنه “يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”، على حد قوله.

ولم يذكر المتحدث إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.وأضاف أدرعي أنه “خلال أعمال تمشيط، بحثاً عن وسائل قتالية غير قانونية في قرية سالم قرب نابلس وفِي مدينة الخليل، ضبطت القوات مُسدسين وبندقيتين”.