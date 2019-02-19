ندوة عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ندوة «المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية» بحضور الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة الذويخ، ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة خلال افتتاح الندوة أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن الندوة ذات طابع قانوني وبعد اجتماعي وقضائي، للتعرف على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي.