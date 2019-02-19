الجيش اليمني يحرر مواقع وقرى بمعقل الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، حجة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من التقدم الميداني وتحرير مناطق جديدة في مران بمديرية حيدان المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي بصعدة. وأكد قائد لواء المهام الخاصة العميد الركن عادل المصعبي أن قوات الجيش حررت منطقة «الجلاح» ومركزها وقرية «أم عقال» و»المنعيرة»، وصولا إلى معسكر الكامب، وحررت قرية «السلام» المطلة على وادي «المنزالة» ووادي»ليه» بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وأدى الهجوم لمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين. ولفت إلى أن فرق الألغام طهرت وادي «المشابيح» بالكامل من الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي قبل دحرها من الوادي. وفي مديرية باقم أفشلت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي عمليات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش بمديرية باقم، مما أدى لمقتل ثمانية من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين.

وفي مديرية كشر بحجة تتواصل حدة المعارك بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي. وأكد مصدر ميداني أن رجال القبائل صدوا هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي على منطقة درب المرو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين الذين أطبقوا حصارا على كشر. كما صدوا هجمات الحوثيين في موقعي قرايات والطواية، وسط استمرار الحوثيين بالدفع بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة مع معدات عسكرية كبيرة تشمل الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة، والمتمركزة في جبل المشبه وجبال بني شهر.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات قصف قرى الشعاثمة وبني رسام من مواقعهم في سوق دوبع، بمديرية كشر، مما أدى لمقتل عدد من الأطفال والنساء. وقطعت ميليشيات الحوثي جميع شبكات الاتصالات والانترنت عن مديريات كشر، وأفلح الشام، وكحلان الشرف وقارة وشحة، وعزلت أبناء المديرية في مسعى لعزلها عن العالم والتعتيم على الانتهاكات والجرائم التي تقترفها بحق المدنيين. وحذر شيوخ قبائل حجور في بيان صحفي من كارثة الحصار والحرب التي تشنها الميليشيات.

من جهة أخرى أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، ليل الأحد، أن ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية توصلوا لاتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك للقوات، وفقا لاتفاق سابق برعاية المنظمة ينص على مغادرة قوات الطرفين المتنازعين مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

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