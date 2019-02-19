"الطفل المعجزة" في بوليفيا يعود إلى الحياة بعد إعلان وفاته ثلاث مرات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press "الطفل المعجزة" يعود إلى الحياة بعد إعلان وفاته ثلاث مرات

فوجئ رجل وزوجته في بوليفيا أن طفلهما "المعجزة"، الذي أُعلن عن وفاته ثلاث مرات، ما زال يتنفس في كفنه.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الجميع اعتقد أن الطفل "Dhilan Daren" قد توفي أثناء الولادة بعد 27 أسبوعا من الحمل، في 8 فبراير.

وقال مدير المستشفى، في مدينة سانتا كروز في بوليفيا، فيديريكو أوركيزو، إن ما حدث كان "معجزة" على الرغم من أن السلطات البوليفية تعتبر ما حدث يعد "إهمالا طبيا".

وأضاف أوركيزو قائلا: "لقد ولد الطفل دون أن يظهر أي علامة تدل على أنه على قيد الحياة، لذلك أعلنا أنه موت جنيني"، ثم فحص الأطباء الطفل مرة أخرى، إلا أن حالته ظلت على ما هي عليه.

وأوضح أوركيزو: "بعد مرور ساعة، تفقد الأطباء الطفل وكان التشخيص كما هو، ثم بعد ساعتين، تم فحص الطفل مرة أخرى، وتأكدت وفاته".

وتابع مدير المستشفى أن: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله للجميع هو أنها كانت معجزة"، إذ وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد خلصت لجنة المستشفى إلى أن الطفل ولد ميتا، ولكنه عاد إلى الحياة بعد أكثر من ساعتين.

وكان الوالدان قد استخرجا شهادة وفاة من المستشفى لطفلهما استعدادا لدفنه، قبل حدوث "المعجزة".

وتجرى رعاية الطفل "Dhilan Daren"، في وحدة العناية المركزة في المستشفى، فيما يطالب والده، ريتشارد جورادو، المستشفى بشهادة ميلاد لطفله.