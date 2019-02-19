شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": حادث الدرب الأحمر خسيس..ومصر ستقضى على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، شهداء الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، ووصفتهم بالأبطال الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن الحادث الإرهابى الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر خسيس وغادر، وإن الجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية جبانة وخسيسة وتريد أن تسقط الدولة، ولكن لن تنجح وسيتصدى لها الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، مستطردا: "يوما ما ستكتب مصر كلمة النهاية لهذا الإرهاب الأسود، وستقضى عليه، وكلنا وراء وخلف قواتنا المسلحة الشجاعة وشرطتنا الباسلة، وندعمهم ونساند القيادة السياسية في الحرب ضد الإرهاب، وندعو الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يلهم أسر الشهداء الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".