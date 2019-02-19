شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب محافظ الجيزة بإطلاق اسم شهداء سيناء والدرب الأحمر بشوارع إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إيهاب الخولى، أن الإرهاب لن يكسر مصر وطنا وشعبا، وأن ما يحدث من أعمال إرهابية يجعلنا نتوحد جميعا من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية ونتمسك برفض اللغو والشطاط والتطرف، موضحا أن من يتحدثون باسم الدين فإن الدين منهم براء ومصر مقبرة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بكل أشكالها.

وتقدم الخولى بحسب بيان له، بطلب إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإطلاق اسم كل من، شهداء الواجب ملازم أول القوات المسلحة عبد الرحمن علي، وشهيد الشرطة محمود أبو اليزيد وهما من أبناء إمبابة الأوفياء بإطلاق اسميهما علي شوارع امتداد الوحدة وشارع المطار متابعا: "نحن جميعا فداء لمصر وعاشت لنا القوات المسلحة والشرطة حصنا للوطن".

ووجه النائب ايهاب الخولي عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بخالص التعازي لشعب مصر وأهالي إمبابة الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سلسلة الحوادث الإرهابية.