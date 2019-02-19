أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي "أننا نأمل أن تحل لقضية الأساتذة المتمرنين سريعا بإصدار مرسوم لإلحاقهم بالمدارس الرسمية إذ إنهم لا يحصلون على رواتبهم منذ شهرين وهم معلقون بين وزارة التربية وكلية التربية".
وخلال حديث إذاعي، لفت الجباوي إلى أن "هناك لغطاً حتى الآن حول حقهم في الدرجات الست، وقد تمنى وزير التربية أكرم شهيب بإعطائه مهلة عدة أيام وهم أصروا على الإضراب المفتوح بسبب عدم اعتقادهم بوجود حل"، متمنياً "على وزارة التربية الإسراع بإصدار المرسوم لإيجاد حل وإعادة الإنتظام للثانويات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر جباوي: نأمل أن تحل لقضية الأساتذة المتمرنين سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.