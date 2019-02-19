مصادر بيت الوسط للجمهورية: الحريري ليس على علم بزيارة الغريب الى سوريا

شددت مصادر ​بيت الوسط​ عبر صحيفة "الجمهورية" على أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ليس على علم بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الى ​سوريا​"، مشيرة الى أن "الغريب لم يطلب الإذن للقيام بها ولم يجتمع ​مجلس الوزراء​ للبت بها. لذلك، فهو كما لم يوافق من قبل على زيارة اي من الوزراء المعنيين الى دمشق، فهو لذلك ليس موافقاً على هذه الزيارة تحديداً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سوى زيارة خاصة لا ُتلزم ​الحكومة اللبنانية​".

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