النشرة: القوات الاسرائيلية باشرت أعمال تركيب البلوكات مقابل كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ استأنفت قوات العدو الاسرائيلي اعمال تركيب البلوكات وتركيب السياج الحديدي مقابل ​بلدة كفركلا​، في ظل انتشار لجنود العدو يقابله انتشار للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​.

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